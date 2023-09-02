Польские военные назвали ложью обвинения Беларуси в нарушении авиапространства

Представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши опроверг сообщения о том, что польский вертолет МИ-24 пересек польско-белорусскую границу.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Polskie Radio 24, заявил представитель командования подполковник Яцек Горышевский.

"Информация, которую подают белорусские СМИ, является ложью, это провокационные действия. Все записи с радиолокационного оборудования нашего вертолета однозначно показывают, что такого нарушения не было. Польская сторона придерживается всех положений и правил относительно нерушимости границ", – сказал военный офицер.

Белорусская сторона сообщила, что вертолет якобы залетел на их территорию на "очень низкой высоте" на расстоянии около 1200 метров, а затем вернулся обратно. Инцидент произошел в районе Пристовичей Гродненской области.

"Мы будем анализировать ситуацию, а к такого рода заявлениям белорусских служб следует подходить с большой осторожностью, поскольку они являются прямым продолжением режима Лукашенко", – заявил ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.

Он пояснил, что "то, что они (белорусские службы – ред.) говорят, как правило, не основывается на правде, и они имеют политическую цель". Он пояснил, что "эта цель, как правило, заключается в том, чтобы действовать недружественно по отношению к Польше, потому что они относятся к нам как к недружественному государству".

Напомним, в начале августа произошел подобный инцидент, когда на территорию Польши залетели двое белорусских вертолетов на низкой высоте, из-за чего их не сразу обнаружили. Официальный Минск продолжает отрицать то, что это произошло.