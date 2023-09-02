Міноборони Латвії хоче ширшого залучення національної гвардії до охорони кордону

Міноборони Латвії планує розширити можливості залучення Земессардзе (національна гвардія) до забезпечення посиленого режиму роботи системи охорони кордону.

Це передбачають пропозиції, підготовлені міністром оборони Інарою Мурнієце та Міністерством оборони Латвії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

До Сейму було подано пропозиції до поправок до Закону про Земессардзе, які парламент має розглянути в остаточному читанні.

Законом пропонується встановити, що земессарга можна залучити до виконання завдань Земессардзе і навчання понад 30 днів на рік навіть у разі оголошення посиленого режиму роботи системи охорони кордону.

Мурнієце пояснила, що зміни необхідні, оскільки наразі закон не передбачає можливості залучення земессарга на термін понад 30 днів та обов'язку роботодавця звільнити земессарга, який бере участь у виконанні завдання, від трудових обов'язків. Також освітній заклад не зобов'язаний звільняти від навчання земессарга, який бере участь у наданні підтримки Держприкордонслужбі.

Тож пропоновані поправки передбачають, що на цей період роботодавець повинен буде звільнити земессарга від виконання трудових обов'язків зі збереженням робочого місця, а освітній заклад – від навчання.

Земессардзе чи національна гвардія Латвії — частина національних збройних сил Латвії. Є основним сухопутним компонентом, який складається з добровольців, які виконують традиційні обов'язки національної гвардії, такі, як реагування на загрози та підтримка військових операцій.

Польща і країни Балтії занепокоєні ситуацією на кордоні після того, як минулого місяця на запрошення самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка до країни прибули сотні найманців ПВК "Вагнер". Крім того, активізувалися спроби перетину кордону нелегальними мігрантами за сприяння білоруських силовиків.

Нагадаємо, Польща, Латвія, Литва та Естонія погодилися закрити кордон з Білоруссю у разі виникнення "критичного інциденту".

Раніше Литва оголосила про тимчасове закриття двох із шести пунктів перетину кордону з Білоруссю з 18 серпня.