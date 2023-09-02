Минобороны Латвии хочет более широкого привлечения национальной гвардии к охране границы

Минобороны Латвии планирует расширить возможности привлечения Земессардзе (национальная гвардия) к обеспечению усиленного режима работы системы охраны границы.

Это предусматривают предложения, подготовленные министром обороны Инарой Мурниеце и Министерством обороны Латвии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В Сейм были поданы предложения к поправкам к Закону о Земессардзе, которые парламент должен рассмотреть в окончательном чтении.

Законом предлагается установить, что земессарга можно привлечь к выполнению задач Земессардзе и обучения более 30 дней в году даже в случае объявления усиленного режима работы системы охраны границы.

Мурниеце объяснила, что изменения необходимы, поскольку сейчас закон не предусматривает возможности привлечения земессарга на срок более 30 дней и обязанности работодателя освободить земессарга, который участвует в выполнении задания, от трудовых обязанностей. Также образовательное учреждение не обязано освобождать от обучения земессарга, который участвует в оказании поддержки Госпогранслужбе.

Поэтому предлагаемые поправки предусматривают, что на этот период работодатель должен будет освободить земессарга от выполнения трудовых обязанностей с сохранением рабочего места, а образовательное учреждение – от обучения.

Земессардзе или национальная гвардия Латвии – часть национальных вооруженных сил Латвии. Является основным сухопутным компонентом, который состоит из добровольцев, выполняющих традиционные обязанности национальной гвардии, такие как реагирование на угрозы и поддержка военных операций.

Польша и страны Балтии обеспокоены ситуацией на границе после того, как в прошлом месяце по приглашению самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в страну прибыли сотни наемников ЧВК "Вагнер". Кроме того, активизировались попытки пересечения границы нелегальными мигрантами при содействии белорусских силовиков.

Напомним, Польша, Латвия, Литва и Эстония согласились закрыть границу с Беларусью в случае возникновения "критического инцидента".

Ранее Литва объявила о временном закрытии двух из шести пунктов пересечения границы с Беларусью с 18 августа.