У Польщі знята з виборів кандидатка перепросила у Путіна, що назвала його воєнним злочинцем

Знята з виборів кандидатка від Польської селянської партії (PSL) Малгожата Зих в суботу попросила вибачення у президента РФ Владіміра Путіна за те, що назвала його воєнним злочинцем.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Раніше Зих опублікувала в соціальних мережах заяву, в якій засудила дії Путіна, назвала їх злочином і таким чином виконала ультиматум голови партії, щоб потрапити у виборчий список.

Однак вже в п'ятницю стало відомо, що Малгожата Зих не буде балотуватися до Сенату ні від PSL, ні від іншої опозиційної сили, які між собою уклали виборчий сенатський пакт.

В суботу вона розмістила ще один пост у соцмережах, в якому заперечила, що президент РФ Владімір Путін є воєнним злочинцем і навіть перепросила в нього, що назвала його так у своїй попередній заяві.

"Не відповідає цінностям демократичної правової держави та християнським цінностям називати президента Росії Владіміра Путіна "воєнним злочинцем", оскільки досі немає вироку Міжнародного кримінального суду, перед яким він звинувачується у незаконному вивезенні дітей з окупованих територій України до Росії", – написала вона.

"Також не можна засуджувати іншу людину, бо це може зробити тільки Бог. Кожна людина, поки вона жива, має право на навернення і спасіння. Тому, щоб мати чисте сумління, я прошу вибачення у президента Росії Владіміра Путіна за те, що назвала його у своїй заяві від 30 серпня цього року "воєнним злочинцем", – додала вона.

Зазначимо, що Малгожата Зих балотувалася на виборах до польського Сенату у 2019 році за списком ультраправої партії "Конфедерація" й тісно співпрацювала з депутатом групи, відомим скандальними українофобськими заявами, Гжегожем Брауном.

Також журналісти вказують, що у тому-таки 2019-му Зих була співорганізаторкою конференції "Стоп українізації Польщі".

У своєму останньому твіті вже після зняття з виборчих списків політикиня риторично спитала в посла України Василя Зварича, "чи визнає він ОУН/УПА злочинною організацією, а Степана Бандеру – злочинцем".