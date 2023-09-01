Польська опозиція зняла з виборів кандидатку, яка відмовилась назвати Путіна злочинцем
Польська селянська партія відкликала свою кандидатку на вибори до Сенату Малгожату Зих після того, як вона відмовилась називати російського президента Владіміра Путіна воєнним злочинцем.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Rzeczpospolita.
Нещодавно журналісти запитали Зих, чи назвала б вона Путіна воєнним злочинцем. Кандидатка до Сенату уникнула прямої відповіді й відповіла, що "не знайома з великою політикою".
Після цього лідер ПСП Владислав Косіняк-Камиш заявив: якщо від Зих не буде чіткої заяви про засудження дій президента Росії, "вона не буде нашим кандидатом".
Хоча в середу політикиня виступила з окремою заявою, де підкресила, що однозначно засуджує "брутальну агресію Росії проти України", і таки назвала Путіна воєнним злочинцем, у п’ятницю речник ПСП Мілош Мотика підтвердив журналістам, що кандидатуру Зих зняли.
Зазначимо, що Малгожата Зих балотувалася на виборах до польського Сенату у 2019 році за списком ультраправої партії "Конфедерація" й тісно співпрацювала з депутатом групи, відомим скандальними українофобськими заявами, Гжегожем Брауном.
Також журналісти вказують, що у тому-таки 2019-му Зих була співорганізаторкою конференції "Стоп українізації Польщі".
У своєму останньому твіті вже після зняття з виборчих списків політикиня риторично спитала в посла України Василя Зварича, "чи визнає він ОУН/УПА злочинною організацією, а Степана Бандеру – злочинцем".
Минулого тижня, нагадаємо, провідний опозиційний блок Польщі "Громадянська коаліція" виключив зі свого виборчого списку кандидатку, активістку з Білорусі Яну Шостак після того, як вона закликала дозволити аборт на будь-якому етапі вагітності.