В Польше снятая с выборов кандидатка извинилась перед Путиным за то, что назвала его военным преступником

Снятая с выборов кандидат от Польской крестьянской партии (PSL) Малгожата Зых в субботу попросила прощения у президента РФ Владимира Путина за то, что назвала его военным преступником.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Ранее Зых опубликовала в социальных сетях заявление, в котором осудила действия Путина, назвала их преступлением и таким образом выполнила ультиматум председателя партии, чтобы попасть в избирательный список.

Однако уже в пятницу стало известно, что Малгожата Зых не будет баллотироваться в Сенат ни от PSL, ни от другой оппозиционной силы, которые между собой заключили избирательный сенатский пакт.

В субботу она разместила еще один пост в соцсетях, в котором отрицала, что президент РФ Владимир Путин является военным преступником и даже извинилась перед ним, что назвала его так в своем предыдущем заявлении.

"Не соответствует ценностям демократического правового государства и христианским ценностям называть президента России Владимира Путина "военным преступником", поскольку до сих пор нет приговора Международного уголовного суда, перед которым он обвиняется в незаконном вывозе детей с оккупированных территорий Украины в Россию", – написала она.

"Также нельзя осуждать другого человека, потому что это может сделать только Бог. Каждый человек, пока он жив, имеет право на обращение и спасение. Поэтому, чтобы иметь чистую совесть, я прошу прощения у президента России Владимира Путина за то, что назвала его в своем заявлении от 30 августа этого года "военным преступником", – добавила она.

Отметим, что Малгожата Зых баллотировалась на выборах в польский Сенат в 2019 году по списку ультраправой партии "Конфедерация" и тесно сотрудничала с депутатом группы, известным скандальными украинофобскими заявлениями, Гжегожем Брауном.

Также журналисты указывают, что в том же 2019-м Зых была соорганизатором конференции "Стоп украинизации Польши".

В своем последнем твите уже после снятия с избирательных списков политик риторически спросила у посла Украины Василия Зварыча, "признает ли он ОУН/УПА преступной организацией, а Степана Бандеру – преступником".