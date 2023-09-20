Шольц виступив проти вдаваного миру в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу на Генасамблеї ООН застеріг від "вдаваних рішень" у пошуку миру в Україні.

Як пише "Європейська правда", його цитує DW.

За його словами, якщо суспільство не слідує логіці війни, то це правильно, але на практиці необхідно оборонятися від агресора. Він додав, що українці також відчувають прагнення до мирного майбутнього, про що свідчить мирний план президента Володимира Зеленського.

"Ми повинні остерігатися вдаваних рішень, які лише називаються мирними", – зазначив Шольц.

Він додав, що українці щодня захищають свою свободу, батьківщину та життя від імперських, історично засліплених фантазій правителів у Кремлі.

"Мир без свободи називається гнобленням. Мир без справедливості називається диктатом. Ми дуже тісно координуємо постачання озброєнь Україні з міжнародними партнерами, але це жодним чином не змінює мого фундаментального переконання в тому, що право повинно перемогти насильство, а не навпаки", – наголосив канцлер.

Напередодні президент Володимир Зеленський у вівторок, виступаючи на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, закликав держави долучитись до підготовки саміту щодо запропонованої Україною "формули миру".

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква раніше висловив сподівання, що вже восени вдасться провести саміт щодо "формули миру".

"ЄвроПравда" раніше публікувала текст "формули миру" Зеленського з 10 пунктів.

Також читайте статтю "ЄвроПравди": Світ з Китаєм і без Росії. Як на Банковій готують "саміт миру" і переговори про завершення війни.