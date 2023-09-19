Зеленський в ООН запросив держави на саміт щодо "формули миру"

Президент Володимир Зеленський у вівторок, виступаючи на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, закликав держави долучитись до підготовки саміту щодо запропонованої Україною "формули миру".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Голова держави нагадав, що минулого року на саміті "Групи двадцяти" представив у загальних рисах українську "формулу миру" як шлях завершення війни Росії проти України, й планує зробити це на засіданні Ради безпеки в середу, 20 вересня.

"За останній рік "формула миру" стала основою для оновлення існуючої архітектури безпеки. Тепер ми можемо повернути до життя Статут ООН і гарантувати повну силу світового порядку, заснованого на правилах", – сказав він.

Зеленський додав, що "формулу миру" підтримали повністю або частково понад 140 держав і міжнародних організацій, а її положення можуть стати основою припинення інших світових конфліктів.

"Ми започаткували формат зустрічей між радниками з національної безпеки та дипломатичними представниками. У Хіросімі, Копенгагені та Джидді відбулися важливі переговори та консультації щодо імплементації "формули миру". І ми готуємо Глобальний саміт миру. Я запрошую всіх вас – всіх, хто не терпить жодної агресії – до спільної підготовки саміту", – сказав президент.

Він також відкинув будь-які "тіньові домовленості" з Росією, нагадавши про приклад ватажка "вагнерівців" Євгенія Пригожина, який загинув в авіакатастрофі.

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква раніше висловив сподівання, що вже восени вдасться провести саміт щодо "формули миру".

"ЄвроПравда" раніше публікувала текст "формули миру" Зеленського з 10 пунктів.

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