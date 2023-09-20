Шольц выступил против мнимого мира в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на Генеральной ассамблее ООН предостерег от "мнимых решений" в поиске мира в Украине.

Как пишет "Европейская правда", его цитирует DW.

По его словам, если общество не следует логике войны, то это правильно, но на практике необходимо обороняться от агрессора. Он добавил, что украинцы также испытывают стремление к мирному будущему, о чем свидетельствует мирный план президента Владимира Зеленского.

"Мы должны остерегаться мнимых решений, которые только называются мирными", – отметил Шольц.

Он добавил, что украинцы ежедневно защищают свою свободу, родину и жизнь от имперских, исторически ослепленных фантазий правителей в Кремле.

"Мир без свободы называется угнетением. Мир без справедливости называется диктатом. Мы очень тесно координируем поставки вооружений Украине с международными партнерами, но это никоим образом не меняет моего фундаментального убеждения в том, что право должно победить насилие, а не наоборот", – подчеркнул канцлер.

Накануне президент Владимир Зеленский во вторник, выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, призвал государства присоединиться к подготовке саммита по предложенной Украиной "формуле мира".

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква ранее выразил надежду, что уже осенью удастся провести саммит по "формуле мира".

"ЕвроПравда" ранее публиковала текст "формулы мира" Зеленского из 10 пунктов.

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