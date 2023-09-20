У молдовській Гагаузії затвердили склад виконкому

Депутати Народних зборів автономного регіону Молдови Гагаузія затвердили склад виконкому на спеціальному засіданні 20 вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

За новий склад виконкому проголосували 20 депутатів, семеро були проти, і ще четверо утрималися.

Надалі Народним зборам також необхідно затвердити голову управління внутрішніх справ Гагаузії, голову управління служби інформації та безпеки, а також голову управління будівництва та інфраструктури.

Як пояснив голова Народних зборів Дмитро Константинов, глави цих управлінь не увійшли до початкового складу виконкому, оскільки їхні кандидатури потрібно затверджувати після узгодження з центральною владою.

Нагадаємо, 27 липня олігарх-утікач, лідер неконституційної партії "Шор" Ілан Шор представив склад виконкому, половина якого складалася з членів його команди. Цей склад виконкому не був затверджений. Після цього глава Гагаузії Євгенія Гуцул двічі змінювала склад виконкому.

Також відомо, що прокуратура Гагаузії розпочала провадження щодо Гуцул за те, що вона делегувала свої повноваження скандальному молдовському бізнесмену Ілану Шору.

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