В молдовской Гагаузии утвердили состав исполкома

Депутаты Народного собрания автономного региона Молдовы Гагаузия утвердили состав исполкома на специальном заседании 20 сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

За новый состав исполкома проголосовали 20 депутатов, семеро были против, и еще четверо воздержались.

В дальнейшем Народному собранию также необходимо утвердить главу управления внутренних дел Гагаузии, главу управления службы информации и безопасности, а также главу управления строительства и инфраструктуры.

Как пояснил председатель Народного собрания Дмитрий Константинов, главы этих управлений не вошли в первоначальный состав исполкома, поскольку их кандидатуры нужно утверждать после согласования с центральной властью.

Напомним, 27 июля беглый олигарх, лидер неконституционной партии "Шор" Илан Шор представил состав исполкома, половина которого состояла из членов его команды. Этот состав исполкома не был утвержден. После этого глава Гагаузии Евгения Гуцул дважды меняла состав исполкома.

Также известно, что прокуратура Гагаузии начала производство в отношении Гуцул за то, что она делегировала свои полномочия скандальному молдовскому бизнесмену Илану Шору.

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