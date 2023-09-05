Лідерку Гагаузії можуть відсторонити від посади через втручання скандального олігарха

У Молдові башкана (голову) автономного регіону Гагаузія Євгенію Гуцул можуть оштрафувати або відсторонити від посади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання Nokta.

Прокуратура Гагаузії розпочала провадження щодо Гуцул за те, що вона делегувала свої повноваження скандальному молдовському бізнесмену Ілану Шору.

Підставою стала заява двох гагаузьких активістів.

Прокуратура кваліфікувала дії Гуцул як правопорушення і відкрила справу за фактом перевищення влади та службових повноважень.

Відомство також звернулось до Народних зборів Гагаузії і попросило делегувати людину, яка буде представляти їхні інтереси у суді на процесі проти Гуцул.

Згідно з Кримінальним кодексом, перевищення повноважень або службових обов'язків тягне за собою накладення штрафу 1500-4500 леїв (85-225 доларів) із позбавленням права обіймати певну посаду або право здійснювати конкретну діяльність на строк від 3 місяців до року.

Нагадаємо, у Гагаузії 14 травня відбувся другий тур виборів глави регіону. Перемогу здобула кандидатка від партії "Шор" Євгенія Гуцул.

Церемонія її інавгурації пройшла із порушеннями процедур. Згодом членів виконавчого комітету замість Євгенії Гуцул представляв Ілан Шор.

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