В Естонії пропонують дозволити дітям українських біженців навчатися рідною мовою

Опозиційна Консервативна народна партія Естонії (EKRE) виступає за те, щоб діти українських біженців війни, які проживають в країні, навчалися в школах українською мовою.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

З цією метою партія ініціює пропозицію парламенту до уряду зробити українську в Естонії мовою навчання дітей українських воєнних біженців.

Наразі невідомо, яку позицію в цьому питанні зайняли депутати Рійгікогу (парламенту Естонії), і коли ця ініціатива буде розглянута.

За словами депутата EKRE Анті Пооламетса, хоча дітей українських воєнних біженців, як правило, направляють до шкіл з естонською мовою навчання, є чимало випадків, коли діти з України натомість навчаються у школах з російською мовою навчання.

"Для України, яка бореться за свою свободу, абсолютно невдячно відправляти дітей до російських або естонських шкіл замість того, щоб дати їм можливість навчатися українською мовою і за українською програмою", – переконаний він.

Пооламетс додав, що в Україні створили ефективну систему електронної освіти, а до Естонії приїхало достатньо біженців із педагогічною освітою, які могли б викладати українською мовою.

При цьому він натякнув, що в разі реалізації ініціативи деякі діти українських біженців змогли б поліпшити свій рівень володіння рідною мовою.

В навчальних закладах Естонії у 2022 році нарахували близько 8 500 дітей з України.

Раніше повідомлялося, що 10 вересня 2023 року в Естонії змінився порядок тимчасового захисту, що надається українцям, які втекли від війни.