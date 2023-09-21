В Эстонии предлагают разрешить детям украинских беженцев учиться на родном языке

Оппозиционная Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) выступает за то, чтобы дети украинских беженцев войны, проживающих в стране, учились в школах на украинском языке.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

С этой целью партия инициирует предложение парламента к правительству сделать украинский в Эстонии языком обучения детей украинских военных беженцев.

Пока неизвестно, какую позицию в этом вопросе заняли депутаты Рийгикогу, и когда эта инициатива будет рассмотрена.

По словам депутата EKRE Анти Пооламетса, хотя детей украинских военных беженцев, как правило, направляют в школы с эстонским языком обучения, есть немало случаев, когда дети из Украины учатся в школах с русским языком обучения.

"Для Украины, которая борется за свою свободу, абсолютно неблагодарно отправлять детей в русские или эстонские школы вместо того, чтобы дать им возможность учиться на украинском языке и по украинской программе", – убежден он.

Пооламетс добавил, что в Украине создали эффективную систему электронного образования, а в Эстонию приехало достаточно беженцев с педагогическим образованием, которые могли бы преподавать на украинском языке.

При этом он намекнул, что в случае реализации инициативы некоторые дети украинских беженцев смогли бы улучшить свой уровень владения родным языком.

В учебных заведениях Эстонии в 2022 году насчитали около 8 500 детей из Украины.

Ранее сообщалось, что 10 сентября 2023 года в Эстонии изменился порядок временной защиты, предоставляемой украинцам, бежавшим от войны.