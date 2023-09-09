Естонія змінить умови тимчасового захисту українським біженцям

З 10 вересня 2023 року в Естонії зміниться порядок тимчасового захисту, що надається українцям, які втекли від війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Postimees.

Тепер тимчасовий захист в Естонії надаватиметься до березня 2025 року як тим, хто просить про його надання вперше, так і тим, хто хоче його продовжити. Раніше тимчасовий захист надавали на рік і його продовжували щоразу на такий самий строк.

Також зміниться порядок продовження тимчасового захисту: тепер для цього потрібно буде зробити нове фото на документ у бюро обслуговування Департаменту поліції та прикордонної охорони. Крім того, під час продовження тимчасового захисту людям можуть ставити додаткові запитання щодо обставин їхнього прибуття в країну.

За словами комісара бюро ідентичності та статусів Департаменту поліції та прикордонної охорони Марини Пильдма, ця зміна дасть змогу економити час як військовим біженцям, так і Департаменту поліції та прикордонної охорони.

Тимчасовий захист – один із різновидів міжнародного захисту, який у разі надзвичайних обставин дає змогу надати захист великій кількості людей у спрощеному порядку.

Раніше повідомлялося, що нідерландські муніципалітети організують сотні додаткових місць для прийому біженців з України в найближчі тижні.

Перед стало відомо, що уряд Латвії планує збільшити фінансування органів місцевого самоврядування приблизно на 10 мільйонів євро, щоб вони надали підтримку біженцям з України.