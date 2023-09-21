Естонія планує створити перший в НАТО підрозділ операторів дронів-камікадзе

В армії Естонії планують створити підрозділ, що спеціалізуватиметься виключно на використанні дронів-камікадзе, враховуючи досвід війни РФ проти України.

Про це у коментарі порталу Defense One сказав майор сухопутних військ Естонії Андрєй Шлабович, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, це буде перший підрозділ такого роду в НАТО.

Серед завдань підрозділу естонських збройних сил, зокрема, знищувати ворожі зенітні установки. Він буде оснащений безпілотниками Israel Aerospace Industries.

За словами Шлабовича, ідея створення виникла під час вивчення другої війни в Нагірному Карабаху, коли Азербайджан використовував дрони-камікадзе для знищення вірменських зенітних комплексів С-300.

Також Естонія багато вивчає досвід війни РФ проти України.

За його словами, естонські сухопутні війська вже тренуються, як не потрапляти в поле зору ворожих безпілотників.

Естонія, як і Україна, також розробила технологію, яка дозволяє приховувати свої безпілотники від комерційних систем стеження, додав Шлабович.

Раніше повідомлялося, що у Болгарії до 2025 року буде побудована військова база для розміщення багатонаціональної бойової групи НАТО.

Крім того, Литва протягом двох років завершить будівництво казарм в Пабраде, які призначені для прийому підрозділів НАТО підвищеної бойової готовності.