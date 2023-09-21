Естонія планує створити перший в НАТО підрозділ операторів дронів-камікадзе
В армії Естонії планують створити підрозділ, що спеціалізуватиметься виключно на використанні дронів-камікадзе, враховуючи досвід війни РФ проти України.
Про це у коментарі порталу Defense One сказав майор сухопутних військ Естонії Андрєй Шлабович, повідомляє "Європейська правда".
За його словами, це буде перший підрозділ такого роду в НАТО.
Серед завдань підрозділу естонських збройних сил, зокрема, знищувати ворожі зенітні установки. Він буде оснащений безпілотниками Israel Aerospace Industries.
За словами Шлабовича, ідея створення виникла під час вивчення другої війни в Нагірному Карабаху, коли Азербайджан використовував дрони-камікадзе для знищення вірменських зенітних комплексів С-300.
Також Естонія багато вивчає досвід війни РФ проти України.
За його словами, естонські сухопутні війська вже тренуються, як не потрапляти в поле зору ворожих безпілотників.
Естонія, як і Україна, також розробила технологію, яка дозволяє приховувати свої безпілотники від комерційних систем стеження, додав Шлабович.
Раніше повідомлялося, що у Болгарії до 2025 року буде побудована військова база для розміщення багатонаціональної бойової групи НАТО.
Крім того, Литва протягом двох років завершить будівництво казарм в Пабраде, які призначені для прийому підрозділів НАТО підвищеної бойової готовності.