Литва до 2025 року розгорне інфраструктуру для сил НАТО підвищеної бойової готовності

Литва протягом двох років завершить будівництво казарм в Пабраде, які призначені для прийому підрозділів НАТО підвищеної бойової готовності.

Про це заявив литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Ці об'єкти мають бути завершені до кінця 2025 року. Безумовно, їх буде не один, можливо, більше десяти", – сказав він.

У казармах можуть розміститися близько 2 500 військовослужбовців. А на полігонах облаштують майстерні з ремонту техніки, вертолітні майданчики – всього в рамках проєкту заплановано будівництво 13 об'єктів.

Основні дев'ять наразі будуються: казарми, їдальня, навчально-тренувальні та рекреаційні зони, складські приміщення, будівлі для ремонту техніки, вертолітні майданчики, кінологічні пункти, а також будівництво доріг та інженерних мереж.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну лідери Литви та Німеччини ухвалили спільне комюніке про розгортання німецької бригади в Литві.

Раніше повідомлялося, що Німеччина почне розгортання елементів своєї бригади, яка базуватиметься в Литві, на початку наступного року.