Эстония планирует создать первое в НАТО подразделение операторов дронов-камикадзе

В армии Эстонии планируют создать подразделение, которое будет специализироваться исключительно на использовании дронов-камикадзе, учитывая опыт войны РФ против Украины.

Об этом в комментарии порталу Defense One сказал майор сухопутных войск Эстонии Андрей Шлабович, сообщает "Европейская правда".

По его словам, это будет первое подразделение такого рода в НАТО.

Среди задач подразделения эстонских вооруженных сил, в частности, уничтожать вражеские зенитные установки. Оно будет оснащено беспилотниками Israel Aerospace Industries.

По словам Шлабовича, идея создания возникла во время изучения второй войны в Нагорном Карабахе, когда Азербайджан использовал дроны-камикадзе для уничтожения армянских зенитных комплексов С-300.

Также Эстония много изучает опыт войны РФ против Украины.

По его словам, эстонские сухопутные войска уже тренируются, как не попадать в поле зрения вражеских беспилотников.

Эстония, как и Украина, также разработала технологию, которая позволяет скрывать свои беспилотники от коммерческих систем слежения, добавил Шлабович.

Ранее сообщалось, что в Болгарии до 2025 года будет построена военная база для размещения многонациональной боевой группы НАТО.

Кроме того, Литва в течение двух лет завершит строительство казарм в Пабраде, которые предназначены для приема подразделений НАТО повышенной боевой готовности.