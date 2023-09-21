Президент України Володимир Зеленський, який зараз перебуває із візитом у США, поділився очікуваннями від майбутніх переговорів з американськими лідерами.

Про це він написав у Telegram, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що одним із найголовніших питань його американських переговорів – це посилення протиповітряної оборони України.

Зеленський нагадав, що цієї ночі російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні.

"Я вдячний рятувальникам, які миттєво розпочали ліквідацію наслідків улучань. Дякую й кожній країні, яка вже надала Україні протиракетні системи. Працюємо, щоб повністю позбавити Росію терористичного потенціалу. Маємо прийти до цього результату", – підкреслив український президент.

Він закликав надати Україні більше систем ППО, запровадити більше санкцій проти РФ і надати більше підтримки українським військам.

"Російський терор повинен програти", – наголосив він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у четвер, 21 вересня, зустрінеться з усіма американськими сенаторами в Конгресі й виступить із промовою, а після цього проведе зустріч із Джо Байденом у Білому домі.

Візит Зеленського відбувається в той час, як Конгрес США розглядає запит Білого дому на додаткову допомогу Україні в розмірі 22 мільярдів доларів. Але його схвалення все ще невизначене, оскільки в Республіканській партії існують серйозні розбіжності з цього питання.

Частина правого крила Республіканської партії США на чолі з Дональдом Трампом стверджують, що Штати дають Україні занадто багато допомоги й повинні зосередитися на внутрішніх пріоритетах.