Президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас находится с визитом в США, поделился ожиданиями от предстоящих переговоров с американскими лидерами.

Об этом он написал в Telegram, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что одним из главных вопросов его американских переговоров – это усиление противовоздушной обороны Украины.

Зеленский напомнил, что этой ночью российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине.

"Я благодарен спасателям, которые мгновенно начали ликвидацию последствий попаданий. Спасибо и каждой стране, которая уже предоставила Украине противоракетные системы. Работаем, чтобы полностью лишить Россию террористического потенциала. Должны прийти к этому результату", – подчеркнул украинский президент.

Он призвал предоставить Украине больше систем ПВО, ввести больше санкций против РФ и предоставить больше поддержки украинским войскам.

"Российский террор должен проиграть", – подчеркнул он.

Напомним, Владимир Зеленский в четверг, 21 сентября, встретится со всеми американскими сенаторами в Конгрессе и выступит с речью, а после этого проведет встречу с Джо Байденом в Белом доме.

Визит Зеленского происходит в то время, как Конгресс США рассматривает запрос Белого дома на дополнительную помощь Украине в размере 22 миллиардов долларов. Но его одобрение все еще неопределенно, поскольку в Республиканской партии существуют серьезные разногласия по этому вопросу.

Часть правого крыла Республиканской партии США во главе с Дональдом Трампом утверждают, что Штаты дают Украине слишком много помощи и должны сосредоточиться на внутренних приоритетах.