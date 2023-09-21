У Норвегії експрем’єрка і чинна глава МЗС потрапили у скандал через акції своїх чоловіків

Політична кар’єра одних із найвпливовіших політикинь у Норвегії під питанням після того, як стало відомо, що їхні чоловіки торгували акціями і створили потенційний конфлікт інтересів.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

У скандал потрапили чинна міністерка закордонних справ Аннікен Хвітфельд, представниця Робітничої партії, та лідерка консерваторів, прем’єрка у попередньому уряді Ерна Солберг.

Ці два випадки не пов’язані між собою, але спричинили заклики до обох політикинь йти у відставку.

І Хвітфельд, і Солберг стверджують, що не знали про справи своїх чоловіків.

Стало відомо, що під час двох каденцій на посаді Ерни Солберг у 2013-2021 роках її чоловік Сіндре Фіннес нібито уклав понад 3600 угод продажу-купівлі акцій. Деякі з цих угод могли б означати для Солберг неможливість обіймати посаду. Фіннес у заяві через свого адвоката вже визнав, що не казав дружині правду про свої операції.

Перед цим стало відомо про схожу ситуацію з Аннікен Хвітфельд – її чоловік Уле Флем торгував акціями компаній, на які її рішення як посадовця потенційно могли мати вплив. Юридичний департамент уряду вже зауважив Хвітфельд, що вона повинна була з’ясувати, чи має її чоловік акції та які саме. Прем’єр Йонас Гар Стьоре, однопартієць Хвітфельд, захищає її.

Ерна Солберг висловила жаль у зв'язку з цією ситуацією і заявила, що якщо ще претендуватиме на прем’єрське крісло на виборах у 2025 році, її чоловік більше не буде здійснювати таких операцій. Вона каже, що хоче залишатися на чолі партії, але рішення залишається за однопартійцями.

Нагадаємо, раніше у скандал потрапила прем’єрка Естонії Кая Каллас, коли стало відомо про "російський" бізнес компанії з часткою власності її чоловіка.

Президент, опозиція та громадська думка підштовхують її до відставки; Каллас наполягає, що нічого не порушила і не зробила нічого негідного.

Детально на цю тему дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди" або читайте у статті: Родинний бізнес із російським слідом: які наслідки матиме скандал навколо прем'єрки Естонії.