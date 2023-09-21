В Норвегии экс-премьер и действующая глава МИД попали в скандал из-за акций своих мужей

Политическая карьера одних из самых влиятельных политиков в Норвегии под вопросом после того, как стало известно, что их мужья торговали акциями и создали потенциальный конфликт интересов.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

В скандал попали действующий министр иностранных дел Анникен Хвитфельд, представительница Рабочей партии, и лидер консерваторов, премьер в предыдущем правительстве Эрна Солберг.

Эти два случая не связаны между собой, но повлекли призывы к обоим политикам уходить в отставку.

И Хвитфельд, и Солберг утверждают, что не знали об этих делах своих мужей.

Стало известно, что во время двух каденций на посту Эрны Солберг в 2013-2021 годах ее муж Синдре Финнес якобы заключил более 3600 сделок купли-продажи акций. Некоторые из этих сделок могли бы означать для Солберг невозможность занимать должность. Финнес в заявлении через своего адвоката уже признал, что не говорил жене правду о своих сделках.

Перед этим стало известно о похожей ситуации с Анникен Хвитфельд – ее муж Уле Флем торговал акциями компаний, на которые ее решения как чиновника потенциально могли иметь влияние. Юридический департамент правительства уже заметил Хвитфельд, что она должна была выяснить, имеет ли ее муж акции и какие именно. Премьер Йонас Гар Стёре, однопартиец Хвитфельд, защищает ее.

Эрна Солберг выразила сожаление в связи с этой ситуацией и заявила, что если еще будет претендовать на премьерское кресло на выборах в 2025 году, ее муж больше не будет совершать таких операций. Она говорит, что хочет оставаться во главе партии, но решение остается за однопартийцами.

Напомним, ранее в скандал попала премьер Эстонии Кая Каллас, когда стало известно о "российском" бизнесе компании с долей собственности ее мужа.

Президент, оппозиция и общественное мнение подталкивают ее к отставке; Каллас настаивает, что ничего не нарушила и не сделала ничего недостойного.

Подробно на эту тему смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды" или читайте в статье: Семейный бизнес с российским следом: какие последствия будет иметь скандал вокруг премьера Эстонии.