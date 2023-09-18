Прем'єрка Естонії знову прийде засідання антикорупційної комісії парламенту

На тлі скандалу навколо співпраці бізнесу її чоловіка з РФ зустріч із прем'єркою Естонії Каєю Каллас несподівано включили до порядку денного засідання спеціальної комісії парламенту з боротьби з корупцією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Засідання комісії призначено на понеділок, 18 вересня. Поки що невідомо, чи відбудеться воно у відкритому режимі.

Досі зустріч із главою Департаменту зовнішньої розвідки Каупо Розіном була єдиною в порядку денному засідання. Цей пункт не змінився.

Каллас відвідала засідання антикорупційної комісії попереднього разу 4 вересня, де давала роз'яснення у зв'язку зі співпрацею бізнесу її чоловіка Арво Халліка з РФ, а також великою позикою, яку вона видала Халліку.

Раніше повідомлялося, що кількість жителів Естонії, які вважають, що прем'єр-міністерка має піти у відставку у зв’язку зі скандалом довкола співпраці бізнесу її чоловіка з Росією, збільшилася.

Перед цим Каллас відкинула звинувачення в тому, що він мав будь-які справи з Росією.

Також вона назвала суперечки навколо ймовірних зв'язків бізнесу її чоловіка з РФ "полюванням на відьом" з боку політичних опонентів, які вимагають її відставки.

Детально на цю тему дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди" або читайте у статті: Родинний бізнес із російським слідом: які наслідки матиме скандал навколо прем'єрки Естонії.