Пентагон: Abrams ідуть в Україну "за графіком", навчання на F-16 почнеться "скоро"

Міністерство оборони США не розкриває подробиць надання Україні бойових танків Abrams і прибуття українців для навчання на F-16, але запевняє, що ці процеси відбуваються так, як планувалось.

Про це на брифінгу для журналістів у четвер заявив речник Пентагону бригадний генерал Петрик Райдер, передає кореспондент "Європейської правди".

Відповідаючи на запитання про терміни прибуття в Україну Abrams, Райдер вказав, що "все йде за графіком".

"З міркувань безпеки не буду вдаватись у деталі щодо того, коли саме танки прибудуть в Україну. Лише скажу, що ми очікуємо їхнього прибуття в Україну в найближчі дні й тижні", – додав він.

Речник Пентагону окремо сказав, що навчання українців на винищувачах F-16 уже почалось у Данії.

"Що стосується навчання у США, ми очікуємо, що українські льотчики й обслуговувальний персонал прибуде до США скоро для проведення попереднього навчання англійської мови. А навчання вже льотчиків почнеться через кілька тижнів після цього", – пояснив Райдер.

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про намір відправити танки Abrams в Україну в січні. Вона пішла на цей крок після кількамісячних наполягань на тому, що ці танки занадто складні й важкі в обслуговуванні та ремонті, щоб спонукати Німеччину до постачання її танків Leopard.

Перша партія танків Abrams, які США надають Україні, була схвалена до відправки на початку серпня.

В одному з останніх пакетів допомоги від США містяться снаряди зі збідненим ураном для Abrams.