Зеленський прибув до Канади з неоголошеним візитом

Президент України Володимир Зеленський прибув із неоголошеним візитом до Канади після того, як побував у Сполучених Штатах.

Як пише "Європейська правда", про це інформує офіс прем’єр-міністра Канади.

Як йдеться у повідомленні, український лідер відвідає Канаду з 21 по 22 вересня 2023 року. В Оттаві він зустрінеться з прем’єр-міністром Джастіном Трюдо.

Очільник уряду підтвердить постійну військову, економічну, гуманітарну підтримку Канади та підтримку розвитку України під час загарбницької війни РФ, наголосили в офісі прем'єра.

Лідери візьмуть участь у церемонії підписання угоди, яка продовжить зміцнення економічних зв'язків між нашими країнами. Президент Зеленський також виступить з промовою до парламенту.

Згодом Трюдо і Зеленський поїдуть до Торонто, де зустрінуться з канадськими бізнес-лідерами для посилення інвестиції приватного сектору в майбутнє України. Потім прем'єр-міністр і президент візьмуть участь у заході з канадцями, зокрема з українсько-канадською громадою.

"Канада, разом зі своїми союзниками і партнерами, продовжуватиме стояти пліч-о-пліч з народом України стільки, скільки буде потрібно. У тісній координації ми будемо посилювати економічний тиск на режим Путіна доти, доки він не поважатиме територіальну цілісність і суверенітет України, в тому числі у стратегічно важливих для Росії секторах, таких як нафта і газ", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський був з візитом у Вашингтоні, де зустрівся з президентом США Джо Байденом.

Під час візиту Сполучені Штати оголосили, що передадуть Україні нової допомоги у сфері безпеки та оборони на загальну суму 325 млн доларів.