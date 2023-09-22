США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $325 млн

Сполучені Штати передадуть Україні нової допомоги у сфері безпеки та оборони на загальну суму 325 млн доларів.

Як пише "Європейська правда", про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує CNN.

За його словами, Сполучені Штати нададуть Україні 128 млн доларів нової допомоги у сфері безпеки, а також 197 млн доларів у вигляді озброєнь та обладнання.

Згідно з повідомленням Міноборони США, цей пакет включає:

ракети AIM-9M для протиповітряної оборони;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

системи протиповітряної оборони Avenger;

кулемети для боротьби з безпілотними авіаційними системами;

155-мм артилерійські снаряди, включаючи DPICM (касетні);

105-мм артилерійські снаряди;

ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin та AT-4;

понад 3 млн боєприпасів для стрілецької зброї;

59 легких тактичних машин;

боєприпаси для знешкодження перешкод;

запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Як заявив Блінкен, нова допомога покликана допомогти зміцнити протиповітряну оборону України від повітряних атак з боку РФ зараз і наступної зими, коли Росія, ймовірно, відновить свої атаки на критично важливу інфраструктуру України.

Раніше в адміністрації президента США розкрили, що найближчий пакет допомоги для України включатиме суттєве підкріплення для систем ППО, але все ж не буде містити далекобійних ракет ATACMS.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський був з візитом у Вашингтоні, де зустрівся з президентом США Джо Байденом.

Це другий візит Зеленського до Вашингтона після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, і він відбувається в той час, як Конгрес США розглядає запит Білого дому на додаткову допомогу Україні в розмірі 24 мільярдів доларів.

Під час зустрічі з американськими конгресменами в Капітолії президент Володимир Зеленський закликав їх схвалити додаткове фінансування допомоги для України.

Читайте також: Антиукраїнський поворот: чому республіканці у США все більше підігрують Росії.