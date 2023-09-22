Зеленский прибыл в Канаду с необъявленным визитом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Канаду после того, как побывал в Соединенных Штатах.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует офис премьер-министра Канады.

Как говорится в сообщении, украинский лидер посетит Канаду с 21 по 22 сентября 2023 года. В Оттаве он встретится с премьер-министром Джастином Трюдо.

Глава правительства подтвердит постоянную военную, экономическую, гуманитарную поддержку Канады и поддержку развития Украины во время захватнической войны РФ, отметили в офисе премьера.

Лидеры примут участие в церемонии подписания соглашения, которое продолжит укрепление экономических связей между нашими странами. Президент Зеленский также выступит с речью в парламенте.

Впоследствии Трюдо и Зеленский поедут в Торонто, где встретятся с канадскими бизнес-лидерами для усиления инвестиции частного сектора в будущее Украины. Затем премьер-министр и президент примут участие в мероприятии с канадцами, в частности с украинско-канадской общиной.

"Канада, вместе со своими союзниками и партнерами, будет продолжать стоять бок о бок с народом Украины столько, сколько потребуется. В тесной координации мы будем усиливать экономическое давление на режим Путина до тех пор, пока он не будет уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, в том числе в стратегически важных для России секторах, таких как нефть и газ", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский был с визитом в Вашингтоне, где встретился с президентом США Джо Байденом.

Во время визита Соединенные Штаты объявили, что передадут Украине новой помощи в сфере безопасности и обороны на общую сумму 325 млн долларов.