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Проросійські націоналісти протестували проти баз НАТО у Болгарії, вимагали відставки уряду

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П'ятниця, 22 вересня 2023, 08:41

У Болгарії ультранаціоналістична проросійська партія "Відродження" влаштувала протест проти політики прозахідного уряду, закликаючи до його відставки і закриття військових баз НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Сотні протестувальників, які виступають проти підтримки Євросоюзом України у її війні з Росією, зібралися перед будівлею парламенту, розмахуючи болгарськими та російськими національними прапорами, свистячи у свистки і вимагаючи дострокових виборів. Болгарія пережила п'ятеро виборів за останні два роки.

 
ФОТО: bTV

Багато хто вигукував "Відставка", в той час як повністю екіпірований спецназ захищав урядові будівлі, в тому числі Міністерство оборони, в яке деякі протестувальники кидали яйця.

Болгарія, яка надсилала зброю в Україну, минулого тижня скасувала заборону на ввезення українського зерна.

"Болгари не хочуть брати участь у війні між Росією та Україною, ми хочемо бути нейтральною країною", – сказала 60-річна бізнесвумен Нелі Тюлєкова. Вона зазначила, що болгари виступають проти відправки зброї в Україну, "що ще більше розпалює війну".

Деякі протестувальники несли плакати з написами "Американські бази геть! Болгарія – зона миру", маючи на увазі відкриття нової військової бази в країні-члені НАТО.

 
ФОТО: БТА

"Остання інструкція, яка надійшла від господарів Болгарії, від США, полягає в тому, щоб Болгарія створила нову військову базу", – сказав натовпу Костадін Костадінов, лідер партії "Відродження". "НАТО – геть!", – додав він.

Протестувальники закінчили свою ходу перед пам'ятником радянській армії і вступили в сутичку з поліцією, яка намагалася перешкодити їм наблизитися до пам'ятника, який з міркувань безпеки був захований під риштуваннями. Уряд прийняв рішення про демонтаж пам'ятника.

Окремо в четвер Болгарія вислала одного громадянина Росії і двох громадян Білорусі і заборонила їм в'їзд до Болгарії протягом наступних п'яти років за наказом Державного агентства національної безпеки (SANS). Ними виявилися представник Російської православної церкви та ще двоє священників.

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Болгарія Розширення НАТО