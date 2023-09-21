Болгарія підтвердила видворення священника РПЦ і двох білорусів

Агентство національної безпеки Болгарії (САНС) в четвер підтвердило заяви Росії про вислання з країни представника Російської православної церкви та ще двох священників – громадян Білорусі.

Про це йдеться в повідомленні відомства, яке є в розпорядженні "Європейської правди".

Голова САНС Пламен Тончев розпорядився видворити трьох громадян РФ і Білорусі, анулювати їхнє право на проживання в Болгарії та заборонити в'їзд до країни.

Відомство не називає імені видворених людей, лише їхні ініціали, але в російському посольстві раніше заявили, що йдеться про настоятеля подвір'я Російської православної церкви в Софії архімандрита Вассіана – фактичного представника РПЦ у країні.

"Отримано докази дій вищезазначених осіб, пов'язаних із реалізацією різних елементів гібридної стратегії Російської Федерації щодо цілеспрямованого впливу на суспільно-політичні процеси в Республіці Болгарія на користь російських геополітичних інтересів", – йдеться в пресрелізі САНС.

Російське диппредставництво раніше назвало видворення архімандрита РПЦ "грубими, кричущими діями", покликаними "озлобити один проти одного російський і болгарський народи".

Нагадаємо, Болгарія навесні 2022 року вислала загалом понад десяток працівників посольства Росії, які займались шпигунською діяльністю. Загалом же європейські держави після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вислали сотні таких російських "дипломатів".