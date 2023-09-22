Пророссийские националисты протестовали против баз НАТО в Болгарии, требовали отставки правительства

В Болгарии ультранационалистическая пророссийская пророссийская партия "Возрождение" устроила протест против политики прозападного правительства, призывая к его отставке и закрытию военных баз НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Сотни протестующих, выступающих против поддержки Евросоюзом Украины в ее войне с Россией, собрались перед зданием парламента, размахивая болгарскими и российскими национальными флагами, свистя в свистки и требуя досрочных выборов. Болгария пережила пять выборов за последние два года.

ФОТО: bTV

Многие выкрикивали "Отставка", в то время как полностью экипированный спецназ защищал правительственные здания, в том числе Министерство обороны, в которое некоторые протестующие бросали яйца.

Болгария, которая отправляла оружие в Украину, на прошлой неделе отменила запрет на ввоз украинского зерна.

"Болгары не хотят участвовать в войне между Россией и Украиной, мы хотим быть нейтральной страной", – сказала 60-летняя бизнесвумен Нели Тюлекова. Она отметила, что болгары выступают против отправки оружия в Украину, "что еще больше разжигает войну".

Некоторые протестующие несли плакаты с надписями "Американские базы прочь! Болгария – зона мира", имея в виду открытие новой военной базы в стране-члене НАТО.

ФОТО: БТА

"Последняя инструкция, которая поступила от хозяев Болгарии, от США, заключается в том, чтобы Болгария создала новую военную базу", – сказал толпе Костадин Костадинов, лидер партии "Возрождение". "НАТО – вон!", – добавил он.

Протестующие закончили свое шествие перед памятником советской армии и вступили в стычку с полицией, которая пыталась помешать им приблизиться к памятнику, который из соображений безопасности был спрятан под лесами. Правительство приняло решение о демонтаже памятника.

Отдельно в четверг Болгария выслала одного гражданина России и двух граждан Беларуси и запретила им въезд в Болгарию в течение следующих пяти лет по приказу Государственного агентства национальной безопасности (SANS). Ими оказались представитель Русской православной церкви и еще двое священников.