У Норвегії змінили підозру 25-річному іноземцю, якого спершу запідозрили у шпигунстві

Затриманому у Норвегії 25-річному іноземцю змінили підозру, що спершу стосувалася шпигунства на користь іноземної держави.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Норвезьке агентство внутрішньої безпеки PST підтвердило суспільному мовнику, що затриманому змінили підозру.

Спершу 25-річного чоловіка з Малайзії підозрювали у шпигунстві на користь іноземної держави.

Тепер правоохоронці схиляються до того, що він ймовірно намагався отримати певну інформацію задля власної фінансової вигоди.

У зв’язку зі зміною кваліфікації справу передають від PST до Національного агентства з розслідування і притягнення до відповідальності за економічні злочини і злочини щодо довкілля (Økokrim).

Малайзійця затримали 8 вересня за підозрою у шпигунстві. У нього вилучили низку електронних пристроїв, що передають дані, і активність яких зафіксували біля ключових держустанов.

Спершу припускали, що іноземець діяв за завданнями третьої країни, а не країни свого громадянства. Він є студентом, але не норвезького навчального закладу, та прибув до Норвегії відносно недавно.