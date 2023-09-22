В Норвегии изменили подозрение 25-летнему иностранцу, которого сначала заподозрили в шпионаже

Задержанному в Норвегии 25-летнему иностранцу изменили подозрение, которое сначала касалось шпионажа в пользу иностранного государства.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Норвежское агентство внутренней безопасности PST подтвердило общественному вещателю, что задержанному изменили подозрение.

Сначала 25-летнего парня из Малайзии подозревали в шпионаже в пользу иностранного государства.

Теперь правоохранители склоняются к тому, что он пытался получить определенную информацию для собственной финансовой выгоды.

В связи с изменением квалификации дело передают от PST в Национальное агентство по расследованию и привлечению к ответственности за экономические преступления и преступления против окружающей среды (Økokrim).

Малайзийца задержали 8 сентября и предъявили ему обвинение в шпионаже. У него изъяли ряд электронных устройств, передающих данные, активность которых зафиксировали возле ключевых госучреждений.

Сначала предполагали, что иностранец действовал по заданию третьей страны, а не страны своего гражданства. Он студент, но не норвежского учебного заведения, и прибыл в Норвегию относительно недавно.