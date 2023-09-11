У Норвегії за підозрою у шпигунстві заарештували іноземного студента

У Норвегії заарештували 25-річного іноземного студента за підозрою у шпигунстві, в тому числі у незаконному прослуховуванні за допомогою різних технічних пристроїв.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство AP.

Норвезьке агентство внутрішньої безпеки, відоме під абревіатурою PST, повідомило норвезьким ЗМІ, що заарештованому в п'ятницю чоловікові в неділю в суді пред'явили звинувачення в шпигунстві і розвідувальних операціях проти скандинавської країни.

Чоловік, чию особу і національність не розголошують, не визнав себе винним на попередньому допиті в поліції.

Норвезька влада не повідомила, на користь якої країни він ймовірно шпигував.

"Ми не зовсім розуміємо, з чим ми зіткнулися. Ми перебуваємо на критичній, початковій і вразливій стадії розслідування", – цитує норвезька громадська телерадіокомпанія NRK адвоката PST Томаса Блума.

"Він (підозрюваний. – Ред.) звинувачений у використанні технічних установок для незаконного перехоплення сигналів", – додав Блум.

Поліція вилучила у чоловіка низку електронних пристроїв, що передають дані.

Підозрюваний є студентом, але він не навчається в норвезькому навчальному закладі і проживає в Норвегії відносно недовго, повідомило PST.

Посилаючись на ордер на арешт, NRK відзначає, що підозрюваного нібито спіймали на незаконному перехопленні сигналу в орендованому автомобілі біля офісу прем'єр-міністра Норвегії та міністерства оборони.

Згідно з рішенням суду, чоловіка попередньо взяли під варту на чотири тижні із забороною на отримання листів і побачень.

Співробітники служби безпеки заявили, що підозрюваний діяв не сам.

У своїх попередніх оцінках PST виокремлювала Росію, Китай і Північну Корею як державні суб'єкти, що становлять значну розвідувальну загрозу для Норвегії.

У квітні цього року Норвегія оголосила небажаними особами 15 співробітників посольства РФ у Норвегії, які де-факто займалися шпигунською діяльністю під дипломатичним прикриттям.

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