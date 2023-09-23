Bloomberg: США просять Польщу пояснити заяви про "припинення" поставок зброї Україні

Сполучені Штати звернулись до Польщі по роз’яснення слів польського прем’єр-міністра Матеуша Моравецького, який сказав, що його держава наразі не передає Україні військової допомоги, бо переозброюється сама.

Про це агенції Bloomberg повідомив високопосадовець оборонного сектора США, пише "Європейська правда".

Посадовець на умовах анонімності сказав, що Польща, як і раніше, віддана підтримці України, але її точна позиція незрозуміла.

Він, однак, додав, що розбіжності між Києвом і Варшавою наразі не призвели до розколу єдності коаліції, яка підтримує Україну.

Дипломатичне джерело в Європі розповіло Bloomberg, що польські дипломати приватно запевнили іноземних колег у подальшій військовій підтримці України з боку Польщі, навіть якщо і в менших масштабах.

Джерело додало, що втрата підтримки України з боку Польщі може виявитися згубною для української військової кампанії, оскільки загрожує підірвати єдність НАТО.

Нагадаємо, днями польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що Варшава зараз зосереджена на переозброєнні власної армії і тому не передає Києву своєї військової допомоги.

Заява пролунала на тлі напруженості у відносинах Варшави та Києва, пов'язаної з односторонніми польськими обмеженнями на українську сільськогосподарську продукцію та діями України у відповідь.

Після того у польському уряді уточнили, що Варшава наразі здійснює лише заздалегідь узгоджені поставки боєприпасів і озброєння, у тому числі за контрактами з Україною.

А польський президент Анджей Дуда додатково уточнив, що слова Моравецького були неправильно витлумачені.