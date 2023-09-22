Берлін очікує подальших поставок зброї з Польщі в Україну попри заяви Моравецького
Уряд Німеччини очікує продовження поставок польської військової допомоги в Україну, незважаючи на заяви прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.
Як пише "Європейська правда", про це заявив у п'ятницю в Берліні речник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, якого цитує Bild.
"Як федеральний уряд, ми вже виходимо з того, що ця солідарність буде продовжуватися з боку Польщі", – зазначив Гебештрайт.
Німеччина також привітала "роз'яснення", зроблене президентом Польщі Анджеєм Дудою щодо заяв Моравецького.
Раніше Моравецький заявив, що Варшава зараз зосереджена на переозброєнні власної армії і тому не передає Києву своєї військової допомоги.
Заява пролунала на тлі напруженості у відносинах Варшави та Києва, пов'язаної з односторонніми польськими обмеженнями на українську сільськогосподарську продукцію та діями України у відповідь.
Після того у польському уряді уточнили, що Варшава наразі здійснює лише заздалегідь узгоджені поставки боєприпасів і озброєння, у тому числі за контрактами з Україною.
Польський президент Анджей Дуда додатково уточнив, що слова Моравецького були неправильно витлумачені.