Берлін очікує подальших поставок зброї з Польщі в Україну попри заяви Моравецького

Уряд Німеччини очікує продовження поставок польської військової допомоги в Україну, незважаючи на заяви прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

Як пише "Європейська правда", про це заявив у п'ятницю в Берліні речник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, якого цитує Bild.

"Як федеральний уряд, ми вже виходимо з того, що ця солідарність буде продовжуватися з боку Польщі", – зазначив Гебештрайт.

Німеччина також привітала "роз'яснення", зроблене президентом Польщі Анджеєм Дудою щодо заяв Моравецького.

Раніше Моравецький заявив, що Варшава зараз зосереджена на переозброєнні власної армії і тому не передає Києву своєї військової допомоги.

Заява пролунала на тлі напруженості у відносинах Варшави та Києва, пов'язаної з односторонніми польськими обмеженнями на українську сільськогосподарську продукцію та діями України у відповідь.

Після того у польському уряді уточнили, що Варшава наразі здійснює лише заздалегідь узгоджені поставки боєприпасів і озброєння, у тому числі за контрактами з Україною.

Польський президент Анджей Дуда додатково уточнив, що слова Моравецького були неправильно витлумачені.