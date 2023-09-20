Прем’єр Польщі пояснив, чому Варшава зараз не передає Україні свою зброю

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Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький у середу пояснив, що Варшава зараз зосереджена на переозброєнні власної армії й тому не передає Києву своєї військової допомоги.

Про це Моравецький сказав в етері телеканалу Polsat, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання, чи буде Польща надалі підтримувати Україну у військовому плані, голова польського уряду сказав, що наразі Варшава не надає Києву жодного озброєння, оскільки зараз "ми озброюємося самі, найсучаснішим озброєнням".

"Якщо ви не хочете захищатися, ви повинні мати чим захищатися. Це наш принцип, тому ми збільшили закупівлі (зброї. – Ред.)", – додав він.

Моравецький також згадав про свої нещодавні візити на збройові заводи, де виготовляється польська техніка – самохідні артилерійські установки Krab та бронетранспортери Rosomaka.

"Тут ми зосереджуємося головним чином на модернізації та швидкому озброєнні польської армії, щоб вона стала однією з найсильніших армій в Європі. І це за дуже короткий час", – пояснив прем’єр Польщі.

Він водночас додав, що рішення Польщі поки не давати Україні своєї зброї не поставить під загрозу безпеку України: "Наш хаб у Жешуві, в консультаціях зі США й НАТО, все ще грає ту роль, яку він грав, і буде її відігравати".

За даними польської сторони, Варшава надала Києву військової допомоги на суму понад три мільярди євро з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Сюди входять боєприпаси, броньована техніка й важка техніка, а також радянські винищувачі, які Польща вирішила передати однією з перших.

Заяви Моравецького пролунали на тлі напруженості у відносинах Варшави та Києва, пов'язаних із односторонніми польськими обмеженнями на українську сільськогосподарську продукцію та діями України у відповідь.