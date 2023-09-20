У МЗС закликають Польщу "відкинути емоції" і конструктивно вирішити питання з зерном

У Міністерстві закордонних справ, коментуючи виклик українського посла до польського МЗС, закликали конструктивно вирішити ситуацію з імпортом агропродукції.

Про це у Facebook написав речник українського МЗС Олег Ніколенко, повідомляє "Європейська правда".

Ніколенко зазначив, що українська сторона детально поінформована про зустріч українського посла у Варшаві із заступником міністра закордонних справ Польщі.

"Під час цієї зустрічі український посол вкотре роз’яснив українську позицію щодо неприйнятності для України польської односторонньої заборони на імпорт українського зерна. Він також наголосив на некоректності порівняння із Україною, яке зробив президент Польщі під час свого візиту до Нью-Йорка", – зауважив він.

Представник українського зовнішньополітичного відомства закликав польську сторону "відкинути емоції" і розглянути українські пропозиції щодо вирішення цієї проблеми.

"Українська сторона запропонувала Польщі конструктивний шлях вирішення зернової проблематики. Очікуємо, що наші пропозиції стануть основою для переведення діалогу в конструктивне русло", – додав Ніколенко.

Напередодні Зеленський на Генеральній асамблеї ООН зазначив, що йому тривожно бачити, як "дехто в Європі грає в солідарність у політичному театрі", перетворюючи постачання зерна на трилер, насправді допомагаючи "підготувати сцену для московського актора".

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький назвав цю заяву Зеленського несправедливою і запевнив, що Польща готова допомагати Україні, але "не ціною дестабілізації польського ринку".

Також Польща викликала до МЗС посла України через заяви Зеленського про зерно.