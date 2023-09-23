ЗМІ: Між Британією і РФ діє секретний переговорий канал 

Британські офіційні особи протягом останніх 18 місяців вели переговори з ключовими представниками Кремля щодо глобальної безпеки на тлі агресії РФ проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила британська газета і.

Ці таємні зустрічі відбувалися у різних місцях, таких як Відень і Нью-Йорк, та були частиною закулісних дипломатичних зусиль Лондона.

Обговорення з росіянами в основному стосувалися проблем безпеки, що впливають як на Велику Британію, так і на міжнародне співтовариство, та включали такі теми, як дефіцит зерна і ядерна безпека.

Але Британія на цих зустрічах не вела активних мирних переговорів, спрямованих на дипломатичне врегулювання війни в Україні, запевнив британський дипломат, який обіймає високу посаду та брав участь у деяких з цих розмов.

"Ми підтримуємо контакт і вважаємо, що дуже важливо підтримувати відкритий діалог під час війни в Україні… Ми жодним чином не ділимо країну на частини і не укладаємо мирні угоди від чийогось імені, але життєво важливо тримати цю лінію контакту відкритою", – сказав він.

Представник Міністерства закордонних справ Британії підтвердив виданню, що зустрічі з російськими посадовцями справді відбувалися, але тільки тоді, коли вони вважалися "абсолютно необхідними".

Речник також відкинув будь-які твердження про те, що ці дискусії мали на меті служити переговорами про припинення війни в Україні, вважаючи такі твердження "неправдоподібними і неточними".

Нагадаємо, раніше ексглава британського уряду Борис Джонсон закликав уряд Британії припинити зволікати і відправити більше зброї в Україну. Він заявив, що Британія повинна прискорити надання військової підтримки Києву, інакше існує потенційний ризик перемоги Владіміра Путіна.

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі відреагував на закиди Джонсона, відзначивши, що список озброєнь, наданих Лондоном Україні, є доказом того, що Джонсон "помиляється в цьому питанні".