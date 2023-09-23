СМИ: Между Британией и РФ действует секретный переговорный канал 

Британские официальные лица в течение последних 18 месяцев вели переговоры с ключевыми представителями Кремля по глобальной безопасности на фоне агрессии РФ против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила британская газета і.

Эти тайные встречи проходили в разных местах, таких как Вена и Нью-Йорк, и были частью закулисных дипломатических усилий Лондона.

Обсуждения с россиянами в основном касались проблем безопасности, влияющих как на Великобританию, так и на международное сообщество, и включали такие темы, как дефицит зерна и ядерная безопасность.

Но Британия на этих встречах не вела активных мирных переговоров, направленных на дипломатическое урегулирование войны в Украине, заверил британский дипломат, который занимает высокую должность и участвовал в некоторых из этих разговоров.

"Мы поддерживаем контакт и считаем, что очень важно поддерживать открытый диалог во время войны в Украине... Мы никоим образом не делим страну на части и не заключаем мирные соглашения от чьего-то имени, но жизненно важно держать эту линию контакта открытой", – сказал он.

Представитель Министерства иностранных дел Великобритании подтвердил изданию, что встречи с российскими чиновниками действительно происходили, но только тогда, когда они считались "абсолютно необходимыми".

Спикер также отверг любые утверждения о том, что эти дискуссии имели целью служить переговорами о прекращении войны в Украине, считая такие утверждения "неправдоподобными и неточными".

Напомним, ранее экс-глава британского правительства Борис Джонсон призвал правительство Британии прекратить медлить и отправить больше оружия в Украину. Он заявил, что Британия должна ускорить предоставление военной поддержки Киеву, иначе существует потенциальный риск победы Владимира Путина.

Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли отреагировал на упреки Джонсона, отметив, что список вооружений, предоставленных Лондоном Украине, является доказательством того, что Джонсон "ошибается в этом вопросе".