Глава Міноборони Британії заявив про плани підготувати 30 тисяч українських військових

Велика Британія продовжить підтримувати Україну і збирається підготувати 30 тисяч українських військовослужбовців до кінця року.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Британії Грант Шаппс в інтерв’ю Sky News.

"Наша мета – підготувати 30 тисяч українських військовослужбовців. Тому я не думаю, що британська рішучість похитнеться. І ми стоятимемо пліч-о-пліч з українцями", – зазначив він.

За словами британського міністра, Британія також посилить підтримку України.

"Я щойно оголосив про десятки тисяч додаткових боєприпасів, загальна кількість яких вже становить близько 300 тисяч, і ми надамо величезну кількість додаткової підтримки і обладнання до кінця цього року", – сказав Шаппс.

Нагадаємо, у Британії триває так звана операція Interflex – навчання для українських військових від 10 країн-союзниць.

Раніше ЗМІ повідомили, що на військовій базі в графстві Кент у Великій Британії скоротили кількість тренувань українських військових після скарг місцевих жителів на шум під час навчальних стрільб.