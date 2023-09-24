Вірменія та Азербайджан зустрінуться у Брюсселі за участі ЄС, Франції та Німеччини

У Брюсселі 26 вересня запланована зустріч секретаря Радбезу Вірменії Армена Григоряна з радником президента Азербайджану Хікметом Гаджиєвим, а також радниками президента Франції Емманюеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Європейської ради Шарля Мішеля.

Як пише "Європейська правда", про це "Радіо Азатутюн" повідомили в апараті секретаря Ради безпеки Вірменії.

Як заявили у відомстві, мета зустрічі – підготувати зустріч лідерів, заплановану на 5 жовтня в іспанській Гранаді.

На саміті Європейського політичного співтовариства в іспанській Гранаді лідери Вірменії, Азербайджану, Франції, Німеччини та Європейської ради вдруге сядуть за стіл переговорів.

За два дні до "антитерористичних заходів" Азербайджану в Нагірному Карабаху прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 17 вересня заявив, що на запланованій п'ятисторонній зустрічі не підпишуть мирну угоду.

Раніше мністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян звинуватив міжнародну спільноту у бездіяльності після "антитерористичних заходів" Азербайджану у Нагірному Карабаху.

Азербайджан почав "антитерористичну" операцію проти Нагірного Карабаху, своєї міжнародно визнаної території, 19 вересня і оголосив про її закінчення наступного дня.

Після операції в Карабаху президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про "більш сприятливі можливості", щоб укласти мирний договір з Вірменією.

Карабаські вірмени побоюються, що Азербайджан може проводити етнічні чистки і репресії, отримавши контроль над регіоном.

Детально про останні події у Карабаху читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.