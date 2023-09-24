Армения и Азербайджан встретятся в Брюсселе при участии ЕС, Франции и Германии

В Брюсселе 26 сентября запланирована встреча секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна с советником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым, а также советниками президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Как пишет "Европейская правда", об этом "Радио Азатутюн" сообщили в аппарате секретаря Совета безопасности Армении.

Как заявили в ведомстве, цель встречи – подготовить встречу лидеров, запланированную на 5 октября в испанской Гранаде.

На саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде лидеры Армении, Азербайджана, Франции, Германии и Европейского совета во второй раз сядут за стол переговоров.

За два дня до "антитеррористических мероприятий" Азербайджана в Нагорном Карабахе премьер-министр Армении Никол Пашинян 17 сентября заявил, что на запланированной пятисторонней встрече не подпишут мирное соглашение.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обвинил международное сообщество в бездействии после "антитеррористических мероприятий" Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Азербайджан начал "антитеррористическую" операцию против Нагорного Карабаха, своей международно признанной территории, 19 сентября и объявил о ее окончании на следующий день.

После операции в Карабахе президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о "более благоприятных возможностях", чтобы заключить мирный договор с Арменией.

Карабахские армяне опасаются, что Азербайджан может проводить этнические чистки и репрессии, получив контроль над регионом.

Подробно о последних событиях в Карабахе читайте в статье: Третья карабахская. Почему началась новая война на Кавказе и каковы ее последствия.