Міністр оборони Франції вперше прибув до Молдови, пообіцяв додаткову військову допомогу

Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню під час візиту до Молдови в понеділок оголосив про надання молдовським Збройним силам додаткового пакета військової допомоги.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на портал Ziarul de Gardă.

Під час візиту очільника французького оборонного відомства, що відбулось уперше в історії Молдови, він зустрівся з президенткою Маєю Санду, прем’єром Доріном Речаном і міністром оборони Анатолієм Носатим.

Під час зустрічі міністри оборони Молдови та Франції підписали двосторонній меморандум про наміри, який, за словами голови молдовського оборонного відомства, сприятиме зміцненню діалогу між двома установами.

"Перш за все, йдеться про передання деякого французького військового обладнання, яке наша армія більше не використовує і яке ми передамо молдовській армії. Ми маємо індивідуальні засоби захисту, зброю", – оголосив Лекорню.

Голова Міноборони Франції також сказав, що Париж посприяє зміцненню протиповітряної системи оборони Молдови – зокрема шляхом закупівлі радара для моніторингу повітряного простору GM 200 у французької компанії THALES.

"Закупівля цього радару важлива, тому що це радар, який ми використовуємо самі. І це радар, який є в багатьох європейських країнах і в багатьох країнах НАТО. І це створює певну де-факто оперативну сумісність", – пояснив він.

Нагадаємо, у травні ЄС схвалив надання Молдові і Грузії нелетальної безпекової допомоги на 70 млн євро. Уже в червні до Молдови прибула перша партія обладнання, наданого Європейським фондом миру для молдовських військових.