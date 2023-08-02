Молдова отримала від США військову допомогу

Сполучені Штати надіслали в Молдову військову допомогу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили Міністерство оборони Молдови та посольство США в Кишиневі.

На сайті військового відомства Молдови йдеться, що допомогу надають в рамках модернізації Національної армії та зміцнення обороноздатності Молдови . Відзначено, що партія доставлена авіатранспортом.

"За останній 31 рік уряд США, за допомогою Європейського командування США, надав понад 123 млн доларів у вигляді військової допомоги, навчання і тренувань, а також понад 36 млн доларів у вигляді гуманітарної допомоги, на прохання нинішнього і попередніх урядів Молдови", – йдеться в заяві дипломатичної місії США в Кишиневі.

Посольство також нагадало, що угоду про планове постачання цієї партії оборонної продукції уклали у 2019 році. За словами дипмісії, це "є лише одним із багатьох прикладів того, як Сполучені Штати пишаються партнерством із Республікою Молдова для забезпечення більш процвітаючого, демократичного та безпечного майбутнього для всіх її громадян".

Раніше повідомлялося, що до Молдови прибула перша партія обладнання, наданого Європейським фондом миру (EPF) для молдовських військових.

Нагадаємо, у травні ЄС схвалив надання Молдові і Грузії нелетальної безпекової допомоги на 70 млн євро.