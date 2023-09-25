Министр обороны Франции впервые прибыл в Молдову, пообещал дополнительную военную помощь

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню во время визита в Молдову в понедельник объявил о предоставлении молдавским Вооруженным силам дополнительного пакета военной помощи.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на портал Ziarul de Gardă.

Во время визита главы французского оборонного ведомства, который состоялся впервые в истории Молдовы, он встретился с президентом Майей Санду, премьером Дорином Речаном и министром обороны Анатолием Носатым.

Во время встречи министры обороны Молдовы и Франции подписали двусторонний меморандум о намерениях, который, по словам главы молдавского оборонного ведомства, будет способствовать укреплению диалога между двумя учреждениями.

"Прежде всего, речь идет о передаче некоторого французского военного оборудования, которое наша армия больше не использует и которое мы передадим молдавской армии. Мы имеем индивидуальные средства защиты, оружие", – объявил Лекорню.

Глава Минобороны Франции также сказал, что Париж поспособствует укреплению противовоздушной системы обороны Молдовы – в частности путем закупки радара для мониторинга воздушного пространства GM 200 у французской компании THALES.

"Закупка этого радара важна, потому что это радар, который мы используем сами. И это радар, который есть во многих европейских странах и во многих странах НАТО. И это создает определенную де-факто оперативную совместимость", – пояснил он.

Напомним, в мае ЕС одобрил предоставление Молдове и Грузии нелетальной помощи по безопасности на 70 млн евро. Уже в июне в Молдову прибыла первая партия оборудования, предоставленного Европейским фондом мира для молдавских военных.