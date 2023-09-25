Рада ЄС підтримала пом’якшені обмеження на викиди авто до 2035 року

Рада Європейського Союзу в понеділок підтримала пом’якшення обмежень викидів автомобілів за пропозицією Італії та Франції, які таким чином хочуть зберегти конкурентоспроможність автомобільної галузі ЄС.

Про це йдеться в заяві Ради ЄС, яку цитує "Європейська правда".

Представники держав-членів схвалили нову позицію щодо регламенту затвердження нового екологічного стандарту транспортних засобів "Євро 7" – він у 2025 році має прийти на зміну "Євро-6", що діятиме з 2025-го.

Позиція Ради ЄС в основному залишає незмінними норми "Євро-6" щодо обмежень викидів для особистих автомобілів і легких комунальних транспортних засобів, але закликає до більш жорсткого порогу для важких транспортних засобів.

До такого кроку Євросоюз закликали місцеві автовиробники, які побоювались, що жорсткіші обмеження можуть призвести до відтоку інвестицій у галузь і зрештою падіння її глобальної конкурентоспроможності – зокрема в порівнянні з Китаєм.

Цю позицію підтримали Франція та Італія – одні з провідних виробників авто в ЄС, до них долучились Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія. Натомість Німеччина, за впливу якої було ухвалено попередній компроміс щодо викидів, виступила проти.

Однак позиція країн-членів ЄС не є остаточною: вона ще має бути узгоджена з Європейським парламентом, який досі визначає власну позицію.

Нагадаємо, наприкінці березня Рада Європейського Союзу остаточно схвалила регламент у межах "зеленого курсу", щодо шкідливих викидів для транспортних засобів, починаючи з 2035 року.