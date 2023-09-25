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Рада ЄС підтримала пом’якшені обмеження на викиди авто до 2035 року

Понеділок, 25 вересня 2023, 20:45

Рада Європейського Союзу в понеділок підтримала пом’якшення обмежень викидів автомобілів за пропозицією Італії та Франції, які таким чином хочуть зберегти конкурентоспроможність автомобільної галузі ЄС.

Про це йдеться в заяві Ради ЄС, яку цитує "Європейська правда".

Представники держав-членів схвалили нову позицію щодо регламенту затвердження нового екологічного стандарту транспортних засобів "Євро 7" – він у 2025 році має прийти на зміну "Євро-6", що діятиме з 2025-го.

Позиція Ради ЄС в основному залишає незмінними норми "Євро-6" щодо обмежень викидів для особистих автомобілів і легких комунальних транспортних засобів, але закликає до більш жорсткого порогу для важких транспортних засобів.

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До такого кроку Євросоюз закликали місцеві автовиробники, які побоювались, що жорсткіші обмеження можуть призвести до відтоку інвестицій у галузь і зрештою падіння її глобальної конкурентоспроможності – зокрема в порівнянні з Китаєм.

Цю позицію підтримали Франція та Італія – одні з провідних виробників авто в ЄС, до них долучились Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія. Натомість Німеччина, за впливу якої було ухвалено попередній компроміс щодо викидів, виступила проти.

Однак позиція країн-членів ЄС не є остаточною: вона ще має бути узгоджена з Європейським парламентом, який досі визначає власну позицію.

Нагадаємо, наприкінці березня Рада Європейського Союзу остаточно схвалила регламент у межах "зеленого курсу", щодо шкідливих викидів для транспортних засобів, починаючи з 2035 року.

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