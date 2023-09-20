Британія послаблює "зелену" політику, рішення критикує бізнес і активісти

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у середу оголосив про перегляд низки кроків у межах "зеленої" політики, підтвердивши публікації у ЗМІ напередодні, які вже викликали критику бізнесу, кліматичних активістів і деяких членів його Консервативної партії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

У промові на Даунінг-стрит Сунак оголосив про "новий підхід", покликаний захистити "британські сім'ї, які перебувають у скрутному становищі", від "неприйнятних витрат".

Серед іншого, він підтвердив відкладення заборони на продаж нових дизельних і бензинових автомобілів на п'ять років, до 2035-го, і послаблення цільових показників щодо поступової відмови Британії від газових котлів.

Також Сунак пообіцяв скасувати вимоги щодо обов’язкової модернізації теплоізоляції будинків, не "обкладати м’ясо податками" й не запроваджувати зборів за поїздки літаками чи іншими неекологічними видами транспорту.

Британський прем’єр сказав, що попри витік інформації щодо частини обмежень – а саме відтермінування заборони на дизельні й бензинові двигуни – не змінить планів, а Британія продовжить досягати вуглецевої нейтральності без зайвих витрат для домогосподарств.

Уже після витоку плани британського уряду розкритикували кліматичні активісти, а також бізнес, який з 2019 року – відколи кліматичні цілі були закріплені законодавчо – почав готуватись до заміни двигунів на більш екологічні.

Також критика пролунала з боку окремих членів Консервативної партії, яку очолює Сунак, насамперед – колишнього прем’єра Бориса Джонсона, за чиєї каденції відповідні кліматичні заходи й були ухвалені.

Минулого року Ріші Сунак у своїй промові на кліматичній конференції ООН COP27 у Єгипті згадав про війну в Україні й зазначив, що вона має спонукати до швидшого реагування на проблеми зміни клімату.