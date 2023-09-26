Україна розраховує на підтримку Франції у забезпеченні ядерної безпеки

Міністр енергетики України Герман Галущенко зустрівся з генеральним адміністратором Комісії з атомної енергії Франції Франсуа Жаком у межах 67-ої Генеральної конференції МАГАТЕ у Відні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Міненергентики України.

На зустрічі з Жаком Галущенко підкреслив, що оскільки Франція має дуже розвинуту атомну галузь, в якій є одним зі світових лідерів, позиція країни у питанні ядерної та радіаційної безпеки України є важливою.

Очільник Міненерго наголосив, що знеструмлення стратегічних об’єктів, яке відбувається внаслідок російських атак, є прямою загрозою не тільки українській, але і світовій безпеці.

Зокрема, у результаті ворожих дій тільки Запорізька АЕС вже сім разів опинялася в блекауті і живлення систем безпеки станції забезпечувалося дизель-генераторами, йдеться у повідомленні. За словами міністра, такі дії росіян становлять пряму загрозу ядерній і радіаційній безпеці континенту:

"Росія руйнує усе, чого досягла атомна енергетика", – зазначив Галущенко.

Водночас президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, який також взяв участь у зустрічі, заявив, що аби не допустити аварії на ЗАЕС, цивілізований світ має змусити росіян виконувати основоположні 7 принципів ядерної і радіаційної безпеки та залишити українську станцію.

Франсуа Жак своєю чергою запевнив, що Франція буде продовжувати підтримку України у протистоянні російській агресії, зокрема на енергетичному фронті.

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг у понеділок оголосив про виділення додаткового 1 мільйона євро на фінансування роботи Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) в Україні.

Раніше повідомлялося, що Україна і США підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці для забезпечення стійкості енергосистеми України, що включає 522 млн доларів на її зміцнення, з яких 100 млн – за виконання певних умов.