Украина рассчитывает на поддержку Франции в обеспечении ядерной безопасности

Министр энергетики Украины Герман Галущенко встретился с генеральным администратором Комиссии по атомной энергии Франции Франсуа Жаком в рамках 67-й Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Минэнергетики Украины.

На встрече с Жаком Галущенко подчеркнул, что поскольку Франция имеет очень развитую атомную отрасль, в которой является одним из мировых лидеров, позиция страны в вопросе ядерной и радиационной безопасности Украины важна.

Глава Минэнерго отметил, что обесточивание стратегических объектов, которое происходит в результате российских атак, представляет прямую угрозу не только для украинской, но и для мировой безопасности.

В частности, в результате враждебных действий только Запорожская АЭС уже семь раз оказывалась в блэкауте и питание систем безопасности станции обеспечивалось дизель-генераторами, говорится в сообщении. По словам министра, такие действия россиян представляют прямую угрозу ядерной и радиационной безопасности континента:

"Россия разрушает все, чего достигла атомная энергетика", – отметил Галущенко.

В то же время президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, который также принял участие во встрече, заявил: чтобы не допустить аварии на ЗАЭС, цивилизованный мир должен заставить россиян выполнять основополагающие семь принципов ядерной и радиационной безопасности и покинуть украинскую станцию.

Франсуа Жак в свою очередь заверил, что Франция будет продолжать поддержку Украины в противостоянии российской агрессии, в частности на энергетическом фронте.

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в понедельник объявил о выделении дополнительного 1 миллиона евро на финансирование работы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Украине.

Ранее сообщалось, что Украина и США подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству для обеспечения устойчивости энергосистемы Украины, включающий 522 млн долларов на ее укрепление, из которых 100 млн – при выполнении определенных условий.