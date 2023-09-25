Австрія надасть ще 1 млн євро на діяльність МАГАТЕ в Україні

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг у понеділок оголосив про виділення додаткового 1 мільйона євро на фінансування роботи Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на агенцію АРА, Шалленберг заявив на генеральній конференції МАГАТЕ у Відні.

У своєму виступі голова МЗС Австрії нагадав, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже 19 місяців, і за цей час Москва виявила "неприйнятну та безвідповідальну" поведінку – зокрема й у питанні ядерної безпеки.

"Ми зустрічаємось у часи, коли в Європі лютує війна", – підкреслив він.

Шалленберг сказав, що триває окупація російськими військами найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції, і відзначив діяльність МАГАТЕ для запобігання ядерним інцидентам.

У зв’язку з цим він оголосив про виділення додаткового мільйона євро на діяльність організації в Україні.

Нагадаємо, співпраця між Україною та МАГАТЕ в питанні ядерної безпеки почалась у березні 2022 року. З лютого цього року організація встановила постійну присутність на всіх українських АЕС.

Уряд Австрії у червні вже оголошував про надання одного мільйона євро МАГАТЕ на підтримку діяльності з ядерної безпеки в Україні.